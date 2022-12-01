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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 13:09 | Обновлено 01 декабря 2022, 14:10
264
0

Фиаско – не повод. В сборной Дании не будет смены наставника

Свой пост сохранит Каспер Хьюлманд

01 декабря 2022, 13:09 | Обновлено 01 декабря 2022, 14:10
264
0
Фиаско – не повод. В сборной Дании не будет смены наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Хьюлманд

Датский футбольный союз не собирается увольнять Каспера Хьюлманда с поста главного тренера сборной, несмотря на ее невыход из группы в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Дании заняла в итоговой таблице своего квартета четвертое место. Она набрала одно очко в трех играх.

Сообщается, что Петер Меллер, занимающий пост директора Датского футбольного союза (DBU) по футбольным вопросам, даже заявил о готовности продлить контракт с Хьюлмандом.

Срок действующего соглашения Каспера Хьюлманда с DBU рассчитан до завершения Евро-2024. Под его руководством датчане играли в полуфинале Евро-2020.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Дании по футболу Каспер Хьюлманд
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