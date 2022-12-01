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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 12:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:43
1031
0

Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны

35-летний капитан аргентинцев провел 22-й матч на мундиалях

01 декабря 2022, 12:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:43
1031
0
Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси провел 22-й матч в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он стал новым рекордсменом аргентинской сборной, побив рекорд 28-летней давности Диего Марадоны. 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 в Бразилии, 5 – в 2010-м в ЮАР, 4 – в 2018-м в России, по 3 – на ЧМ-2006-м в Германии и на ЧМ-2022 в Катаре.

К слову, в списке топ-гвардейцев мундиалей 35-летний капитан бело-голубых занимает сейчас четвертую позицию. Если сборная Аргентины дойдет до полуфинала и сыграет потом либо в финале, либо в матче за бронзу, Лионель может выйти на первую строчку этого списка, обойдя рекордсмена мировых первенств немца Лотара Маттеуса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-12 гвардейцев финальных турниров чемпионатов мира

Матчи

Игрок

Сборная

ЧМ

25

Лотар МАТТЕУС

ФРГ/Германия

1982-1998

24

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

2002-2014

23

Паоло МАЛЬДИНИ

Италия

1990-2002

22

Лионель МЕССИ

Аргентина

2006-2022

21

Уве ЗЕЕЛЕР

ФРГ

1958-1970

Владислав ЖМУДА

Польша

1974-1986

Диего МАРАДОНА

Аргентина

1982-1994

20

Гжегож ЛЯТО

Польша

1974-1982

КАФУ

Бразилия

1994-2006

Филипп ЛАМ

Германия

2006-2014

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2006-2014

Хавьер МАСКЕРАНО

Аргентина

2006-2018
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Источник Sport.ua
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