Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны

Лионель Месси провел 22-й матч в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он стал новым рекордсменом аргентинской сборной, побив рекорд 28-летней давности Диего Марадоны. 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 в Бразилии, 5 – в 2010-м в ЮАР, 4 – в 2018-м в России, по 3 – на ЧМ-2006-м в Германии и на ЧМ-2022 в Катаре.

К слову, в списке топ-гвардейцев мундиалей 35-летний капитан бело-голубых занимает сейчас четвертую позицию. Если сборная Аргентины дойдет до полуфинала и сыграет потом либо в финале, либо в матче за бронзу, Лионель может выйти на первую строчку этого списка, обойдя рекордсмена мировых первенств немца Лотара Маттеуса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-12 гвардейцев финальных турниров чемпионатов мира