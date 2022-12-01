Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны
35-летний капитан аргентинцев провел 22-й матч на мундиалях
Лионель Месси провел 22-й матч в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он стал новым рекордсменом аргентинской сборной, побив рекорд 28-летней давности Диего Марадоны. 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 в Бразилии, 5 – в 2010-м в ЮАР, 4 – в 2018-м в России, по 3 – на ЧМ-2006-м в Германии и на ЧМ-2022 в Катаре.
К слову, в списке топ-гвардейцев мундиалей 35-летний капитан бело-голубых занимает сейчас четвертую позицию. Если сборная Аргентины дойдет до полуфинала и сыграет потом либо в финале, либо в матче за бронзу, Лионель может выйти на первую строчку этого списка, обойдя рекордсмена мировых первенств немца Лотара Маттеуса.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-12 гвардейцев финальных турниров чемпионатов мира
|
Матчи
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ
|
25
|
Лотар МАТТЕУС
|
ФРГ/Германия
|
1982-1998
|
24
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
2002-2014
|
23
|
Паоло МАЛЬДИНИ
|
Италия
|
1990-2002
|
22
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006-2022
|
21
|
Уве ЗЕЕЛЕР
|
ФРГ
|
1958-1970
|
|
Владислав ЖМУДА
|
Польша
|
1974-1986
|
|
Диего МАРАДОНА
|
Аргентина
|
1982-1994
|
20
|
Гжегож ЛЯТО
|
Польша
|
1974-1982
|
|
КАФУ
|
Бразилия
|
1994-2006
|
|
Филипп ЛАМ
|
Германия
|
2006-2014
|
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2006-2014
|
|
Хавьер МАСКЕРАНО
|
Аргентина
|
2006-2018
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