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Испания
01 декабря 2022, 11:51 | Обновлено 01 декабря 2022, 11:54
415
0

Реал положил глаз на португальца Бруну Фернандеша

Мадридцы намерены переманить игрока из «Манчестер Юнайтед»

01 декабря 2022, 11:51 | Обновлено 01 декабря 2022, 11:54
415
0
Реал положил глаз на португальца Бруну Фернандеша
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в приоритетное поле зрения мадридского «Реала».

«Галактикос» якобы давно наблюдают за 28-летним игроком. Подписать Бруну они хотели еще со времен его выступлений за «Спортинг». Не так давно «Реал» вновь возобновил интерес к Фернандешу.

Сообщается, что Бруну Фернандеш якобы все доволен в «Манчестер Юнайтед», но не откажется от перехода в другой клуб, если данный трансфер скажется положительно в плане роста на его карьере.

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Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы Бруну Фернандеш
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Источник Record.pt
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