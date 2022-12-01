Реал положил глаз на португальца Бруну Фернандеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в приоритетное поле зрения мадридского «Реала».

«Галактикос» якобы давно наблюдают за 28-летним игроком. Подписать Бруну они хотели еще со времен его выступлений за «Спортинг». Не так давно «Реал» вновь возобновил интерес к Фернандешу.

Сообщается, что Бруну Фернандеш якобы все доволен в «Манчестер Юнайтед», но не откажется от перехода в другой клуб, если данный трансфер скажется положительно в плане роста на его карьере.