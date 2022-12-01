Реал положил глаз на португальца Бруну Фернандеша
Мадридцы намерены переманить игрока из «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в приоритетное поле зрения мадридского «Реала».
«Галактикос» якобы давно наблюдают за 28-летним игроком. Подписать Бруну они хотели еще со времен его выступлений за «Спортинг». Не так давно «Реал» вновь возобновил интерес к Фернандешу.
Сообщается, что Бруну Фернандеш якобы все доволен в «Манчестер Юнайтед», но не откажется от перехода в другой клуб, если данный трансфер скажется положительно в плане роста на его карьере.
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