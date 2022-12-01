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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 11:11 | Обновлено 01 декабря 2022, 11:24
1807
0

Наставник сборной Аргентины раскритиковал график матчей плей-офф ЧМ-2022

Лионель Скалони выразил недовольство

01 декабря 2022, 11:11 | Обновлено 01 декабря 2022, 11:24
1807
0
Наставник сборной Аргентины раскритиковал график матчей плей-офф ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что недоволен тем, как составлен календарь матчей первого этапа нокаут-стадии чемпионата мира, проходящего в Катаре.

«Я считаю безумием то, что мы, как победители этой группы, играем чуть более чем через два дня. Сейчас час ночи, уже завтра мы должны начать подготовку. Условия не самые лучшие, но мы должны играть», – признался Скалони после победы над сборной Польши (2:0).

Игра 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 Польша – Аргентина состоялась, как известно, вечером в среду, 30 ноября. Матч Аргентины с командой Австралии в 1/8 финала состоится 3 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони
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Источник Daily Mail
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