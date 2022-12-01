Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К ответу. Франция просит ФИФА объяснит отмену гола Гризманна Тунису
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 10:52 | Обновлено 01 декабря 2022, 11:09
795
2

К ответу. Франция просит ФИФА объяснит отмену гола Гризманна Тунису

Чемпионам мира ничего не понятно

01 декабря 2022, 10:52 | Обновлено 01 декабря 2022, 11:09
795
2
К ответу. Франция просит ФИФА объяснит отмену гола Гризманна Тунису
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Франции сделал запрос в Международную федерацию футбола относительно отмены гола нападающего Антуана Гризманна в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Туниса (0:1). Форвард отличился в компенсированное время поединка.

Арбитр Мэтью Конгер из Новой Зеландии гол вначале засчитал, а после помощи ВАР отменил. При этом последнее решение он принял уже после финального свистка. В ФФФ нашли в действиях судейской бригады массу нарушений правил.

«Ждем ответа по регламенту. Я не знаю всех правил наизусть. Судья свистнул о завершении игры, и я не уверен, что игру можно возобновлять.

Я пошел к рефери, чтобы обсудить. Я жду ответа и не скажу, что он сказал. Я не хочу его расспрашивать. У вас есть номер Коллины (глава арбитров ФИФА – прим.)?» – заявил наставник французской сборной Дидье Дешам.

Заметим, что результат матча с командой Туниса на перспективы сборной Франции никак не влиял – она досрочно с первого места в квартете вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Тунис – Франция 1:0. Обзор матча

По теме:
Наставник сборной Аргентины раскритиковал график матчей плей-офф ЧМ-2022
Камерун – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель МЕССИ: «Диего был бы очень рад за меня»
ЧМ-2022 по футболу Антуан Гризманн сборная Франции по футболу сборная Туниса по футболу Тунис - Франция ФИФА видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Le Parisien
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Футбол | 01 декабря 2022, 07:00 0
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду

Пока неизвестно, где Михаил Сергейчук продолжит карьеру

Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30 ноября 2022, 23:59 0
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф

В 1/8 финала вышли сборные Аргентины, Франции, Польши и Австралии

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Бомбардирская гонка – не приоритет, мне же не 20»
Футбол | 01.12.2022, 08:00
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Бомбардирская гонка – не приоритет, мне же не 20»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Бомбардирская гонка – не приоритет, мне же не 20»
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30.11.2022, 22:59
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30.11.2022, 11:33
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
коме активного офсайда у Гризмана у меня версий нет. Хотя почему он активный?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
29.11.2022, 11:28 12
Футбол
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
30.11.2022, 15:45 11
Биатлон
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.12.2022, 03:45
Биатлон
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
29.11.2022, 13:42 9
Война
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
29.11.2022, 20:33
Футбол
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности