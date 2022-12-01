К ответу. Франция просит ФИФА объяснит отмену гола Гризманна Тунису

Федерация футбола Франции сделал запрос в Международную федерацию футбола относительно отмены гола нападающего Антуана Гризманна в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Туниса (0:1). Форвард отличился в компенсированное время поединка.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Арбитр Мэтью Конгер из Новой Зеландии гол вначале засчитал, а после помощи ВАР отменил. При этом последнее решение он принял уже после финального свистка. В ФФФ нашли в действиях судейской бригады массу нарушений правил.

«Ждем ответа по регламенту. Я не знаю всех правил наизусть. Судья свистнул о завершении игры, и я не уверен, что игру можно возобновлять.

Я пошел к рефери, чтобы обсудить. Я жду ответа и не скажу, что он сказал. Я не хочу его расспрашивать. У вас есть номер Коллины (глава арбитров ФИФА – прим.)?» – заявил наставник французской сборной Дидье Дешам.

Заметим, что результат матча с командой Туниса на перспективы сборной Франции никак не влиял – она досрочно с первого места в квартете вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Тунис – Франция – 1:0. Обзор матча