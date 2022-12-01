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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 10:44 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:46
128
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос

Игра состоится в Киеве

01 декабря 2022, 10:44 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:46
128
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
ФК Заря

В четверг, 1 декабря, состоится перенесенный матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Роман Блавацкий из Львова. Начало встречи в 13:00.

«Заря» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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