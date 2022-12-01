Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
Игра состоится в Киеве
В четверг, 1 декабря, состоится перенесенный матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Роман Блавацкий из Львова. Начало встречи в 13:00.
«Заря» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Колос».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Катаре проходит ключевой матч группы C между сборными Польши и Аргентины
Франция сыграет против Польши, а Аргентина встретится с Австралией