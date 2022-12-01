В четверг, 1 декабря, состоится перенесенный матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Роман Блавацкий из Львова. Начало встречи в 13:00.

«Заря» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Колос».