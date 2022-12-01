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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:44
113
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Камерун – Бразилия

Поединок состоится в пятницу, 2 декабря

01 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:44
113
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Камерун – Бразилия
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Камеруна и Бразилия.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Эль-Вакре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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