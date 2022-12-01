Чемпионат мира01 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:44
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Камерун – Бразилия
Поединок состоится в пятницу, 2 декабря
01 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:44
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В пятницу, 2 декабря, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Камеруна и Бразилия.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Эль-Вакре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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