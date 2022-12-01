Чемпионат мира01 декабря 2022, 08:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 08:33
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Испания
Поединок состоится в четверг, 1 декабря
01 декабря 2022, 08:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 08:33
176
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В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе Е между сборными Японии и Испании.
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Игра состоится в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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