Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Испания

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе Е между сборными Японии и Испании.

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Игра состоится в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.