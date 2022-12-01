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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 08:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 08:33
176
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Испания

Поединок состоится в четверг, 1 декабря

01 декабря 2022, 08:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 08:33
176
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе Е между сборными Японии и Испании.

Игра состоится в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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