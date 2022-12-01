Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Бомбардирская гонка – не приоритет, мне же не 20»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 08:00 |
249
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Бомбардирская гонка – не приоритет, мне же не 20»

Полузащитник киевского «Динамо» – про матч с «Металлистом»

01 декабря 2022, 08:00 |
249
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Бомбардирская гонка – не приоритет, мне же не 20»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу команду в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу над харьковским «Металлистом»:

– Даже не знаю, что именно привело к улучшению моей результативности. Скорее всего, все в комплексе – и готовиться начал правильнее, и играть стал ближе к нападению, и везение свою роль сыграло.

Несмотря на то, что ваша позиция не менялась, вы стали больше задач выполнять в атаке?

– Да, позиция у меня не менялась, просто в последнее время так получается, что чаще нахожусь в штрафной площади, поэтому и моментов имею больше.

Как удается чувствовать момент, где необходимо оказаться, чтобы забить?

– Все зависит от уверенности футболиста. Когда забил один-два мяча, эта уверенность очень чувствуется, и с помощью нее получается двигаться дальше.

Раньше вы больше забивали с игры, сегодня удалось отличиться со штрафного. Как решали с Цыганковым, кто будет исполнять стандартное положение?

– Витя сказал, чтобы бил я, потому что ему было не очень удобно наносить удар из той позиции – и он предложил мне. Получилось, что пробил в угол от вратаря. Но обычно штрафные бьет Витя. Дай бог, чтобы поскорее вернулся в строй Коля Шапаренко – тогда и он будет бить. Я на эту роль особо не претендую, поскольку стандарты не тренирую специально.

— Прошла только половина чемпионата, а на вашем счету уже 10 мячей, после зимнего перерыва продолжите в том же духе?

– Я не зацикливаюсь на количестве забитых мячей – уже много раз об этом говорил. Для меня главное – чтобы побеждала команда. А что будет во втором круге, сказать сложно. Тут не знаешь, что завтра будет. В стране идет война, если проснулись, и все живы – это основное, что имеет значение. Поэтому о том, сколько забью во второй части сезона, даже не думаю. Когда закончится война, тогда и в футболе, и в любой другой работе будут только положительные эмоции.

Тогда, наверное, нет смысла спрашивать о вашем участии в гонке бомбардиров, в которой вы сейчас на втором месте?

– Да, для меня это не приоритет, мне же не 20 лет. Для меня приоритет – это команда и командные результаты.

Помните ли сезоны, когда забивали по 9 мячей?

– Особо нет, но знаю, что это было относительно недавно. Получается, что стабильность – это признак мастерства. Как я уже сказал, наверное, это связано с тем, что больше действую в атаке и чаще нахожусь в штрафной площади соперника. Команда создает моменты, защитники отбирают мяч и начинают наши атаки, а полузащитники должны правильно им распорядиться.

Ваши голы это не только результат наигранных комбинаций, но и импровизации?

– Конечно. То, что мы отрабатываем на тренировках, различные комбинации, сложно провести в играх с некоторыми соперниками в чемпионате, поскольку они обороняются большим количеством игроков, и такую защиту нам сложно вскрывать. Поэтому во многих матчах мы и не смогли забить — то в защитников попадали, то во вратаря, то били мимо.

Сегодня был заключительный матч первой части сезона, какие ваши планы на ближайшее время?

– Весь отпуск проведу в Киеве. А также, возможно, на праздники съездим к родителям в Калиновку.

Отметим, что встреча между «Динамо» и «Металлистом» завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

По теме:
Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок с Металлистом стал юбилейным для Виталия Буяльского
Виталий Буяльский Динамо Киев Металлист Харьков Динамо - Металлист Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30 ноября 2022, 11:33 1
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30 ноября 2022, 22:59 31
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре

Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи

Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Футбол | 01.12.2022, 07:00
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 30.11.2022, 18:57
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
Биатлон | 01.12.2022, 04:19
Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 40
Футбол
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 23:05 7
Футбол
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
30.11.2022, 15:45 11
Биатлон
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 3
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 11
Бокс
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности