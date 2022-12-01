Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Бомбардирская гонка – не приоритет, мне же не 20»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу команду в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу над харьковским «Металлистом»:

– Даже не знаю, что именно привело к улучшению моей результативности. Скорее всего, все в комплексе – и готовиться начал правильнее, и играть стал ближе к нападению, и везение свою роль сыграло.

– Несмотря на то, что ваша позиция не менялась, вы стали больше задач выполнять в атаке?

– Да, позиция у меня не менялась, просто в последнее время так получается, что чаще нахожусь в штрафной площади, поэтому и моментов имею больше.

– Как удается чувствовать момент, где необходимо оказаться, чтобы забить?

– Все зависит от уверенности футболиста. Когда забил один-два мяча, эта уверенность очень чувствуется, и с помощью нее получается двигаться дальше.

– Раньше вы больше забивали с игры, сегодня удалось отличиться со штрафного. Как решали с Цыганковым, кто будет исполнять стандартное положение?

– Витя сказал, чтобы бил я, потому что ему было не очень удобно наносить удар из той позиции – и он предложил мне. Получилось, что пробил в угол от вратаря. Но обычно штрафные бьет Витя. Дай бог, чтобы поскорее вернулся в строй Коля Шапаренко – тогда и он будет бить. Я на эту роль особо не претендую, поскольку стандарты не тренирую специально.

— Прошла только половина чемпионата, а на вашем счету уже 10 мячей, после зимнего перерыва продолжите в том же духе?

– Я не зацикливаюсь на количестве забитых мячей – уже много раз об этом говорил. Для меня главное – чтобы побеждала команда. А что будет во втором круге, сказать сложно. Тут не знаешь, что завтра будет. В стране идет война, если проснулись, и все живы – это основное, что имеет значение. Поэтому о том, сколько забью во второй части сезона, даже не думаю. Когда закончится война, тогда и в футболе, и в любой другой работе будут только положительные эмоции.

– Тогда, наверное, нет смысла спрашивать о вашем участии в гонке бомбардиров, в которой вы сейчас на втором месте?

– Да, для меня это не приоритет, мне же не 20 лет. Для меня приоритет – это команда и командные результаты.

– Помните ли сезоны, когда забивали по 9 мячей?

– Особо нет, но знаю, что это было относительно недавно. Получается, что стабильность – это признак мастерства. Как я уже сказал, наверное, это связано с тем, что больше действую в атаке и чаще нахожусь в штрафной площади соперника. Команда создает моменты, защитники отбирают мяч и начинают наши атаки, а полузащитники должны правильно им распорядиться.

– Ваши голы – это не только результат наигранных комбинаций, но и импровизации?

– Конечно. То, что мы отрабатываем на тренировках, различные комбинации, сложно провести в играх с некоторыми соперниками в чемпионате, поскольку они обороняются большим количеством игроков, и такую защиту нам сложно вскрывать. Поэтому во многих матчах мы и не смогли забить — то в защитников попадали, то во вратаря, то били мимо.

– Сегодня был заключительный матч первой части сезона, какие ваши планы на ближайшее время?

– Весь отпуск проведу в Киеве. А также, возможно, на праздники съездим к родителям в Калиновку.

Отметим, что встреча между «Динамо» и «Металлистом» завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.