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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 07:00 |
1197
0

Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду

Пока неизвестно, где Михаил Сергейчук продолжит карьеру

01 декабря 2022, 07:00 |
1197
0
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
НК Верес. Михаил Сергийчук

Форвард ровенского «Верес» Михаил Сергийчук покидает команду.

По информации, нападающий достиг согласия с клубом относительно досрочного прекращения действующего соглашения. Пока неизвестно, где игрок продолжит свою карьеру.

Отметим, что в этом сезоне Сергийчук принял участие в 14-ти матчах «Вереса», забив один гол. Но на поле игрок провел всего немного меньше – 400 минут.

К слову, в июне 2022 года Михаил продлил контракт с Вересом до конца сезона 2022/23.

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Источник Footboom
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