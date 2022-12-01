Украина. Премьер лига01 декабря 2022, 07:00 |
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Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Пока неизвестно, где Михаил Сергейчук продолжит карьеру
01 декабря 2022, 07:00 |
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Форвард ровенского «Верес» Михаил Сергийчук покидает команду.
По информации, нападающий достиг согласия с клубом относительно досрочного прекращения действующего соглашения. Пока неизвестно, где игрок продолжит свою карьеру.
Отметим, что в этом сезоне Сергийчук принял участие в 14-ти матчах «Вереса», забив один гол. Но на поле игрок провел всего немного меньше – 400 минут.
К слову, в июне 2022 года Михаил продлил контракт с Вересом до конца сезона 2022/23.
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