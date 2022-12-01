В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Канады и Марокко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 17:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.