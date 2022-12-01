Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Канада – Марокко
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 03:41 |
49
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Канада – Марокко

Матч третьего тура в группе F

01 декабря 2022, 03:41 |
49
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Канада – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Канады и Марокко.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 17:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вошел в историю. Игрок сборной Мексики установил уникальное достижение ЧМ
ФОТО. Как Мексика хлопнула дверью на Мундиале в Катаре
Наставник Мексики: «Мой контракт истек вместе с финальным свистком»
сборная Марокко по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2022 по футболу где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30 ноября 2022, 22:59 31
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре

Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи

УАФ: информация о проведении Конгресса не соответствует действительности
Футбол | 30 ноября 2022, 21:35 1
УАФ: информация о проведении Конгресса не соответствует действительности
УАФ: информация о проведении Конгресса не соответствует действительности

Ранее появились слухи о созыве внеочередного Конгресса на 20 декабря

Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30.11.2022, 23:59
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Бокс | 30.11.2022, 17:52
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Зовет сердце? Роналду достиг договоренности с саудовским клубом
Футбол | 30.11.2022, 10:55
Зовет сердце? Роналду достиг договоренности с саудовским клубом
Зовет сердце? Роналду достиг договоренности с саудовским клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
30.11.2022, 15:45 11
Биатлон
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
29.11.2022, 20:33
Футбол
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности