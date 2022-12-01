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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:36
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0

ФОТО. Как Польша удержала нужный результат в матче с Аргентиной

Фотогалерея матча чемпионата мира 2022

01 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:36
60
0
ФОТО. Как Польша удержала нужный результат в матче с Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Аргентины выиграла у национальной команды Польши со счетом 2:0.

Несмотря на поражение, сборная Польши вышла в 1/8 финала турнира, заняв в квартете второе место. При этом Мексику поляки обошли лишь благодаря тому, что пропустили на групповом этапе на один мяч меньше.

Предлагаем насладиться фотогалереей поединка Польша – Аргентина.

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Источник Sport.ua
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