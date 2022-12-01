ФОТО. Как Польша удержала нужный результат в матче с Аргентиной

В поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Аргентины выиграла у национальной команды Польши со счетом 2:0.

Несмотря на поражение, сборная Польши вышла в 1/8 финала турнира, заняв в квартете второе место. При этом Мексику поляки обошли лишь благодаря тому, что пропустили на групповом этапе на один мяч меньше.

Предлагаем насладиться фотогалереей поединка Польша – Аргентина.