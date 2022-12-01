Чемпионат мира01 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:36
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ФОТО. Как Польша удержала нужный результат в матче с Аргентиной
Фотогалерея матча чемпионата мира 2022
01 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:36
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В поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Аргентины выиграла у национальной команды Польши со счетом 2:0.
Несмотря на поражение, сборная Польши вышла в 1/8 финала турнира, заняв в квартете второе место. При этом Мексику поляки обошли лишь благодаря тому, что пропустили на групповом этапе на один мяч меньше.
Предлагаем насладиться фотогалереей поединка Польша – Аргентина.
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