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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 03:23 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:38
9
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Коста-Рика – Германия

Матч третьего тура в группе E

01 декабря 2022, 03:23 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:38
9
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Коста-Рика – Германия
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Коста-Рики и Германии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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