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01 декабря 2022, 03:13 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:18
11
0

Коста-Рика – Германия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 1 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022

01 декабря 2022, 03:13 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:18
11
0
Коста-Рика – Германия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Коста-Рики и Германии.

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Поединок состоится на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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