Чемпионат мира
01.12.2022 21:00 - : -
Чемпионат мира01 декабря 2022, 03:13 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:18
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Коста-Рика – Германия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 1 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022
01 декабря 2022, 03:13 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:18
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В четверг, 1 декабря, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Коста-Рики и Германии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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