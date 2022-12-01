Украина. Премьер лига01 декабря 2022, 02:34 |
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Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 декабря в 13:00 перенесенный поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги
01 декабря 2022, 02:34 |
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1 декабря в 13:00 в перенесенном матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Заря» Луганск и «Колос» Ковалевка.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Колос»
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН ТВ.
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