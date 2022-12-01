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Чемпионат Украины
Заря
01.12.2022 13:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 02:34 |
36
0

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря в 13:00 перенесенный поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2022, 02:34 |
36
0
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

1 декабря в 13:00 в перенесенном матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Заря» Луганск и «Колос» Ковалевка.

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Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского.

Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН ТВ.

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Источник Sport.ua
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