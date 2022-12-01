Поединок с Металлистом стал юбилейным для Виталия Буяльского

Матч против «Металлиста» (3:0) стал 300-м в клубной карьере 29-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. 280 раз он выходил на поле в рядах «Динамо», 20 - в составе «Говерлы».

197 матчей Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 76 - в еврокубках, 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. Юбилейный матч Буяльский отметил 45-м голом за «Динамо» в УПЛ. И теперь от топ-10 бомбардиров киевлян его отделяет всего один мяч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ