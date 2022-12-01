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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 02:03 | Обновлено 01 декабря 2022, 02:38
73
0

Поединок с Металлистом стал юбилейным для Виталия Буяльского

29-летний хавбек киевлян провел 300-й матч в клубной карьере

01 декабря 2022, 02:03 | Обновлено 01 декабря 2022, 02:38
73
0
Поединок с Металлистом стал юбилейным для Виталия Буяльского
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Матч против «Металлиста» (3:0) стал 300-м в клубной карьере 29-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. 280 раз он выходил на поле в рядах «Динамо», 20 - в составе «Говерлы».

197 матчей Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 76 - в еврокубках, 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. Юбилейный матч Буяльский отметил 45-м голом за «Динамо» в УПЛ. И теперь от топ-10 бомбардиров киевлян его отделяет всего один мяч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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