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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 01:28 | Обновлено 01 декабря 2022, 01:50
141
0

Франция третий раз проиграла в звании чемпиона мира

Действующие обладатели почетного титула потерпели 30-е поражение на Мундиалях

01 декабря 2022, 01:28 | Обновлено 01 декабря 2022, 01:50
141
0
Франция третий раз проиграла в звании чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции потерпела 3-е поражение в звании чемпиона мира, причем, как и в двух предыдущих случаях, в первом раунде соревнований. Кроме того, проигрыш французов от Туниса (0:1) стал 30-м для обладателей почетного титула в истории мундиалей, в том числе 15-м - на групповом этапе. 3 раза, помимо Франции, оконфузилась в группе Бразилия, по 2 - Аргентина, Германия, Испания и Италия, 1 - Англия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения чемпионов мира в группе

Год

Чемпион мира

Соперник

Счет

1950

Италия

Швеция

2:3

1966

Бразилия

Венгрия

1:3

Португалия

1:3

1970

Англия

Бразилия

0:1

1982

Аргентина

Бельгия

0:1

1990

Аргентина

Камерун

0:1

1998

Бразилия

Норвегия

1:2

2002

Франция

Сенегал

0:1

Дания

0:2

2010

Италия

Словакия

2:3

2014

Испания

Нидерланды

1:5

Чили

0:2

2018

Германия

Мексика

0:1

Корея

0:2

2022

Франция

Тунис

0:1
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Источник Sport.ua
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