Франция третий раз проиграла в звании чемпиона мира

Сборная Франции потерпела 3-е поражение в звании чемпиона мира, причем, как и в двух предыдущих случаях, в первом раунде соревнований. Кроме того, проигрыш французов от Туниса (0:1) стал 30-м для обладателей почетного титула в истории мундиалей, в том числе 15-м - на групповом этапе. 3 раза, помимо Франции, оконфузилась в группе Бразилия, по 2 - Аргентина, Германия, Испания и Италия, 1 - Англия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения чемпионов мира в группе