Франция третий раз проиграла в звании чемпиона мира
Действующие обладатели почетного титула потерпели 30-е поражение на Мундиалях
Сборная Франции потерпела 3-е поражение в звании чемпиона мира, причем, как и в двух предыдущих случаях, в первом раунде соревнований. Кроме того, проигрыш французов от Туниса (0:1) стал 30-м для обладателей почетного титула в истории мундиалей, в том числе 15-м - на групповом этапе. 3 раза, помимо Франции, оконфузилась в группе Бразилия, по 2 - Аргентина, Германия, Испания и Италия, 1 - Англия.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все поражения чемпионов мира в группе
|
Год
|
Чемпион мира
|
Соперник
|
Счет
|
1950
|
Италия
|
Швеция
|
2:3
|
1966
|
Бразилия
|
Венгрия
|
1:3
|
|
|
Португалия
|
1:3
|
1970
|
Англия
|
Бразилия
|
0:1
|
1982
|
Аргентина
|
Бельгия
|
0:1
|
1990
|
Аргентина
|
Камерун
|
0:1
|
1998
|
Бразилия
|
Норвегия
|
1:2
|
2002
|
Франция
|
Сенегал
|
0:1
|
|
|
Дания
|
0:2
|
2010
|
Италия
|
Словакия
|
2:3
|
2014
|
Испания
|
Нидерланды
|
1:5
|
|
|
Чили
|
0:2
|
2018
|
Германия
|
Мексика
|
0:1
|
|
|
Корея
|
0:2
|
2022
|
Франция
|
Тунис
|
0:1
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