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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 23:58 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:04
1085
0

Мексика потерпела в Катаре исторический крах

Мексиканцы на ЧМ-2022 не смогли выйти из группы

30 ноября 2022, 23:58 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:04
1085
0
Мексика потерпела в Катаре исторический крах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Мексики в матче 3-го тура групповой стадии мундиаля в Катаре добилась победы со счетом 2:1 над командой Саудовской Аравии. Но этого ей оказалось недостаточно, чтобы финишировать в дуэте лидеров таблицы группы С – обладателями путевок в плей-офф стали сборные Аргентины и Польши.

Сборная Мексики, имея 4 очка, заняла третье место в итоговой турнирной таблице квартета.

Мексиканская команда не вышла из группы на ЧМ впервые с 1978 года. Таким образом, прервалась ее серию из восьми кряду мундиалей, в которых она выступала дольше, чем только лишь на групповом этапе.

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сборная Мексики по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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