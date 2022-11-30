Мексика потерпела в Катаре исторический крах

Сборная Мексики в матче 3-го тура групповой стадии мундиаля в Катаре добилась победы со счетом 2:1 над командой Саудовской Аравии. Но этого ей оказалось недостаточно, чтобы финишировать в дуэте лидеров таблицы группы С – обладателями путевок в плей-офф стали сборные Аргентины и Польши.

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Сборная Мексики, имея 4 очка, заняла третье место в итоговой турнирной таблице квартета.

Мексиканская команда не вышла из группы на ЧМ впервые с 1978 года. Таким образом, прервалась ее серию из восьми кряду мундиалей, в которых она выступала дольше, чем только лишь на групповом этапе.