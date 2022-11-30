ВИДЕО. Макаллистер и Альварес. Аргентина провела два гола в ворота Польши

В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.

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Аргентина провела два гола в ворота Польши. Партнеры по команде исправили ошибку Месси, который не забил пенальти.

ГОЛ! 0:1. Макаллистер, 46 мин

ГОЛ! 0:2. Альварес, 67 мин