Чемпионат мира30 ноября 2022, 22:31 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:39
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ВИДЕО. Макаллистер и Альварес. Аргентина провела два гола в ворота Польши
Партнеры по команде исправили ошибку Месси, который не забил пенальти
30 ноября 2022, 22:31 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:39
1037
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В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.
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Аргентина провела два гола в ворота Польши. Партнеры по команде исправили ошибку Месси, который не забил пенальти.
ГОЛ! 0:1. Макаллистер, 46 мин
ГОЛ! 0:2. Альварес, 67 мин
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