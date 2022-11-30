Луис ЭНРИКЕ: «Некоторые из игроков сборной останутся без игры»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пояснил неучастие нападающего Ансу Фати в первых двух матчах команды на групповой стадии чемпионата мира. «Фурия роха», напомним, в стартовом матче мундиаля разгромила команду Коста-Рики со счетом 7:0, а затем сыграла вничью 1:1 с Германией.

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«Ансу Фати был последним, кто вошел в список. Я в восторге от него. Но есть восемь нападающих, которые буквально летают на поле. Некоторые из 26 игроков останутся без игры. Мне очень жаль. Когда у вас есть 26 игроков в идеальном состоянии, любая незначительная неудача, даже простуда, может иметь последствия», – заявил Энрике.

В четверг, 1 декабря, сборная Испании сыграет в 3-м туре с командой Японии.