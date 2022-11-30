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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Некоторые из игроков сборной останутся без игры»
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 22:08 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:17
646
0

Луис ЭНРИКЕ: «Некоторые из игроков сборной останутся без игры»

Испанский наставник – о кадровом потенциале своей команды

30 ноября 2022, 22:08 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:17
646
0
Луис ЭНРИКЕ: «Некоторые из игроков сборной останутся без игры»
Getty Images/Global Images Ukraineж

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пояснил неучастие нападающего Ансу Фати в первых двух матчах команды на групповой стадии чемпионата мира. «Фурия роха», напомним, в стартовом матче мундиаля разгромила команду Коста-Рики со счетом 7:0, а затем сыграла вничью 1:1 с Германией.

«Ансу Фати был последним, кто вошел в список. Я в восторге от него. Но есть восемь нападающих, которые буквально летают на поле. Некоторые из 26 игроков останутся без игры. Мне очень жаль. Когда у вас есть 26 игроков в идеальном состоянии, любая незначительная неудача, даже простуда, может иметь последствия», – заявил Энрике.

В четверг, 1 декабря, сборная Испании сыграет в 3-м туре с командой Японии.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу Луис Энрике
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Источник Football Espana
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