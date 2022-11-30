ФОТО. Вторая ракетка мира посетила матч Тунис – Франция
Онс Жабер следила за победой своей сборной вживую
Сегодня, 30 ноября, сборная Туниса в третьем туре чемпионата мира 2022 года одержала сенсационную победу над действующими чемпионами мира, сборной Франции, со счетом 1:0.
Матч посетила одна из самых известных спортсменок Туниса – теннисистка Онс Жабер, которая сейчас занимает второе место в рейтинге WTA.
Телеоператоры поймали Жабер на трибунах во время матча:
🇹🇳 Ons Jabeur, presente en el duelo entre Túnez y Francia en #Qatar2022.@Ons_Jabeur pic.twitter.com/fa4VQa13dG— ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 30, 2022
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