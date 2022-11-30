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  4. ФОТО. Вторая ракетка мира посетила матч Тунис – Франция
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 22:04 |
358
0

ФОТО. Вторая ракетка мира посетила матч Тунис – Франция

Онс Жабер следила за победой своей сборной вживую

30 ноября 2022, 22:04 |
358
0
ФОТО. Вторая ракетка мира посетила матч Тунис – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Сегодня, 30 ноября, сборная Туниса в третьем туре чемпионата мира 2022 года одержала сенсационную победу над действующими чемпионами мира, сборной Франции, со счетом 1:0.

Матч посетила одна из самых известных спортсменок Туниса – теннисистка Онс Жабер, которая сейчас занимает второе место в рейтинге WTA.

Телеоператоры поймали Жабер на трибунах во время матча:

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Источник Sport.ua
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