ФОТО. Вторая ракетка мира посетила матч Тунис – Франция

Сегодня, 30 ноября, сборная Туниса в третьем туре чемпионата мира 2022 года одержала сенсационную победу над действующими чемпионами мира, сборной Франции, со счетом 1:0.

Матч посетила одна из самых известных спортсменок Туниса – теннисистка Онс Жабер, которая сейчас занимает второе место в рейтинге WTA.

Телеоператоры поймали Жабер на трибунах во время матча: