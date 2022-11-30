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Чемпионат Украины
30 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:52
1152
0

Ни при чем. Верес отверг свою причастность к выплате залога за Павелко

Ровенский клуб выступил с опровержением

30 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:52
1152
0
Ни при чем. Верес отверг свою причастность к выплате залога за Павелко
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского клуба «Вереса» Иван Надеин опроверг данные о том, что в клуб якобы обращались с просьбой внести залог в размере 9,8 млн гривен, чтобы президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко мог выйти на свободу из СИЗО.

«Приятно, что «Верес» все чаще упоминают в медиа. Также приятно, что нас считают успешным клубом, который может сделать залог в судах в 10 миллионов гривен. Мы действительно планируем инвестировать такие средства. Но на строительство детской академии в Ровно. Других дополнительных расходов и инвестиций на такую ​​сумму не планируем.

А о детской академии в Ровно мы расскажем подробно перед началом второй половины сезона. Сейчас идет планирование, составляем бюджет и готовим несколько крупных проектов на 2023 год», – заявил Надеин.

Ранее сообщалось, что за Андрея Павелко внесен залог. Это якобы деньги УАФ.

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Иван Надеин Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Верес Ровно
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Источник ФК Верес
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