Ни при чем. Верес отверг свою причастность к выплате залога за Павелко

Президент ровенского клуба «Вереса» Иван Надеин опроверг данные о том, что в клуб якобы обращались с просьбой внести залог в размере 9,8 млн гривен, чтобы президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко мог выйти на свободу из СИЗО.

«Приятно, что «Верес» все чаще упоминают в медиа. Также приятно, что нас считают успешным клубом, который может сделать залог в судах в 10 миллионов гривен. Мы действительно планируем инвестировать такие средства. Но на строительство детской академии в Ровно. Других дополнительных расходов и инвестиций на такую ​​сумму не планируем.

А о детской академии в Ровно мы расскажем подробно перед началом второй половины сезона. Сейчас идет планирование, составляем бюджет и готовим несколько крупных проектов на 2023 год», – заявил Надеин.

Ранее сообщалось, что за Андрея Павелко внесен залог. Это якобы деньги УАФ.