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  4. Защитник сборной Франции: «Нужно забыть об этой маленькой ошибке»
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 21:36 |
603
0

Защитник сборной Франции: «Нужно забыть об этой маленькой ошибке»

Ибраима Конате – о поражении от Туниса

30 ноября 2022, 21:36 |
603
0
Защитник сборной Франции: «Нужно забыть об этой маленькой ошибке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал поражение 0:1 от Туниса в третьем туре ЧМ-2022:

«Я ненавижу проигрывать. В следующей игре не может быть никаких поблажек. Я не могу сказать, что было слишком много изменений в составе – если мы вышли сегодня на игру, то не можем использовать это как оправдание.

Мы не показали необходимый уровень, были слишком расточительны. Нам нужно сконцентрироваться на следующей игре, собраться и забыть об этой маленькой ошибке. Неважно, встретимся ли мы с Мексикой, Аргентиной или кем-то ещё — это будет сложный матч».

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Ибраима Конате сборная Франции по футболу Тунис - Франция ЧМ-2022 по футболу
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Источник Get French Football News
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