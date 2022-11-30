Защитник сборной Франции: «Нужно забыть об этой маленькой ошибке»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал поражение 0:1 от Туниса в третьем туре ЧМ-2022:

«Я ненавижу проигрывать. В следующей игре не может быть никаких поблажек. Я не могу сказать, что было слишком много изменений в составе – если мы вышли сегодня на игру, то не можем использовать это как оправдание.

Мы не показали необходимый уровень, были слишком расточительны. Нам нужно сконцентрироваться на следующей игре, собраться и забыть об этой маленькой ошибке. Неважно, встретимся ли мы с Мексикой, Аргентиной или кем-то ещё — это будет сложный матч».