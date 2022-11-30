Энцо Фернандес – самый молодой игрок основы Аргентины на ЧМ со времен Месси

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес попал в основной состав сборной Аргентины на матч третьего тура ЧМ-2022 против Польши. Он стал самым молодым игроком, который вышел в основе сборной Аргентины на чемпионатах мира со времен Лионеля Месси в 2006 года.

Фернандесу сейчас 21 год и 317 дней. Месси вышел в основе на матч ЧМ-2006 против Аргентины 21 июня 2006 года в возрасте 18 лет и 362 дней.

Фернандес появлялся в первых двух матчах Аргентины на ЧМ против Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0), однако оба раза выходил на замену. В матче с Мексикой он забил гол.