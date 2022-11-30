Тренер сборной Австралии: «Я горжусь старанием ребят»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд поделился эмоциями от матча 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с командой Дании, в которой его подопечные добились победы со счетом 1:0. Обыграв датчан, австралийская сборная, как известно, пробилась в плей-офф мундиаля.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Я горжусь старанием ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными. К этому результату нас привела вера в себя, а также тяжелая работа.

Мои футболисты обладают отличной психологией. Мы работали над верой, энергией и концентрацией на протяжении четырех с половиной лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре», – заявил Арнольд.