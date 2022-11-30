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  4. Тренер сборной Австралии: «Я горжусь старанием ребят»
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 20:33 |
324
0

Тренер сборной Австралии: «Я горжусь старанием ребят»

Специалист – о победе над Данией на ЧМ-2022

30 ноября 2022, 20:33 |
324
0
Тренер сборной Австралии: «Я горжусь старанием ребят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Арнольд

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд поделился эмоциями от матча 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с командой Дании, в которой его подопечные добились победы со счетом 1:0. Обыграв датчан, австралийская сборная, как известно, пробилась в плей-офф мундиаля.

«Я горжусь старанием ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными. К этому результату нас привела вера в себя, а также тяжелая работа.

Мои футболисты обладают отличной психологией. Мы работали над верой, энергией и концентрацией на протяжении четырех с половиной лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре», – заявил Арнольд.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Дании по футболу сборная Австралии по футболу Австралия - Дания Грэм Арнольд
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Источник Sky Sports
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