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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 30 ноября 2022, 20:45
203
0

Саудовская Аравия – Мексика. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре ЧМ-2022

30 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 30 ноября 2022, 20:45
203
0
Саудовская Аравия – Мексика. Стали известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 ноября сборная Саудовской Аравии в третьем туре чемпионата мира 2022 года в группе С сыграет с Мексикой. Начало матча – в 21:00 по Киеву. Арбитр матча – Майкл Оливер из Англии. Поединок пройдет в городе Лусаиль.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Саудовская Аравия: Альоваис – Альамри, Альбулайхи, Альтамбакти – Альганнам, Абдулхамид, Альхассан, Канно – Альбрикан, Альдавсари, Альшехри

Мексика: Очоа – Монтес, Морено, Санчес, Гальярдо – Альварес,Пинеда, Чавес – Вега, Мартин, Лосано

LIVE-трансляція матчу Саудівська Аравія - Мексика Parimatch Ukraine!

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Источник ФИФА
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