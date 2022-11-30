Саудовская Аравия – Мексика. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 30 ноября сборная Саудовской Аравии в третьем туре чемпионата мира 2022 года в группе С сыграет с Мексикой. Начало матча – в 21:00 по Киеву. Арбитр матча – Майкл Оливер из Англии. Поединок пройдет в городе Лусаиль.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Саудовская Аравия: Альоваис – Альамри, Альбулайхи, Альтамбакти – Альганнам, Абдулхамид, Альхассан, Канно – Альбрикан, Альдавсари, Альшехри

Мексика: Очоа – Монтес, Морено, Санчес, Гальярдо – Альварес,Пинеда, Чавес – Вега, Мартин, Лосано

LIVE-трансляція матчу Саудівська Аравія - Мексика Parimatch Ukraine!