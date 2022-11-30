Саудовская Аравия – Мексика. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в третьем туре ЧМ-2022
Сегодня, 30 ноября сборная Саудовской Аравии в третьем туре чемпионата мира 2022 года в группе С сыграет с Мексикой. Начало матча – в 21:00 по Киеву. Арбитр матча – Майкл Оливер из Англии. Поединок пройдет в городе Лусаиль.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Саудовская Аравия: Альоваис – Альамри, Альбулайхи, Альтамбакти – Альганнам, Абдулхамид, Альхассан, Канно – Альбрикан, Альдавсари, Альшехри
Мексика: Очоа – Монтес, Морено, Санчес, Гальярдо – Альварес,Пинеда, Чавес – Вега, Мартин, Лосано
LIVE-трансляція матчу Саудівська Аравія - Мексика Parimatch Ukraine!
📋 Your #KSA vs #MEX team news#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022
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