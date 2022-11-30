Кому анти, а кому – и рекорд. Тунис и Франция провели исторический матч

Команды Туниса и Франции выяснили отношения между собой в Эр-Райяне в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022. Встреча завершилась сенсационной победой африканской сборной со счетом 1:0.

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Команда Дидье Дешама потерпела на чемпионатах мира первое поражение, начиная с 2014 года. В Катаре она до этого обыграла Австралию (4:1) и Данию (2:1). На предыдущем мундиале в 2018 году французы выступили без осечек и в итоге стали чемпионами. В последний раз до этого они проигрывали на ЧМ-2014 – 4 июля их обыграла Германия (0:1).

В свою очередь, для команды Туниса победа над Францией стала первой в истории над представителем Европы на чемпионатах мира.