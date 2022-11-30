Группа D. Франция и Австралия вышли в плей-офф

Сегодня, 30 ноября, завершилась борьба в группе D на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Австралии благодаря победе 1:0 над Данией набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места.

Тунис сумел минимально обыграть экспериментальный состав сборной Франции (1:0), однако 4 очков для выхода в плей-офф оказалось недостаточно. Дания с 1 баллом замкнула квартет.

Итоговая турнирная таблица группы D: