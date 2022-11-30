Чемпионат мира30 ноября 2022, 19:20 |
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Группа D. Франция и Австралия вышли в плей-офф
Сборная Дании на последнем месте
30 ноября 2022, 19:20 |
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Сегодня, 30 ноября, завершилась борьба в группе D на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Австралии благодаря победе 1:0 над Данией набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места.
Тунис сумел минимально обыграть экспериментальный состав сборной Франции (1:0), однако 4 очков для выхода в плей-офф оказалось недостаточно. Дания с 1 баллом замкнула квартет.
Итоговая турнирная таблица группы D:
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