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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 19:20 |
468
0

Группа D. Франция и Австралия вышли в плей-офф

Сборная Дании на последнем месте

30 ноября 2022, 19:20 |
468
0
Группа D. Франция и Австралия вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 ноября, завершилась борьба в группе D на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Австралии благодаря победе 1:0 над Данией набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места.

Тунис сумел минимально обыграть экспериментальный состав сборной Франции (1:0), однако 4 очков для выхода в плей-офф оказалось недостаточно. Дания с 1 баллом замкнула квартет.

Итоговая турнирная таблица группы D:

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Источник Sport.ua
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