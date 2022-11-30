Первая лига. Точки над «і» расставлены

Состоялся заключительный тур осенней (первой) части этого сезона в Первой лиге. Тур получился голевым и богатым на события. Также стоит отметить, что в этом туре было оформлено два дубля и два хет-трика. Кроме того, было показано три красных карточки. Из трех назначенных арбитрами пенальти два было реализовано.

«ФСК Мариуполь» в выездном матче добился дебютной победы в этом сезоне. Мариупольцы переиграли команду из Вышгорода «Диназ» со счетом 4:1. На гол Коса с пенальти приазовцы ответили дублем Пентелейчука и точными ударами в исполнении Литовченко и Доброхотова.

«Полесье» в битве лидеров оказалось сильнее «Карпат» на их поле. На гол Таранухи житомирская команда ответила забитыми мячами Янакова и Морозко. В итоге «Полесье» с прекрасным показателем уверенно выиграло Группу А Первой лиги. Команда Юрия Калитвинцева набрала 40 очков из 42 возможных (13 побед и 1 ничья). «Карпаты» с 28 баллами стали вторыми.

«Нива» и «Прикарпатье» в заочных матчах выясняли, кто получит четвертую путевку в «чемпионский раунд». «Нива» с дублем Козака и голом Процива добилась своего, победив «Буковину» со счетом 3:0. А «Прикарпатье» проиграло на выезде «Эпицентру». Подопечные Сергея Нагорняка обыграли коллектив из Ивано-Франквоска со счетом 2:0 благодаря голам Буряка и Гирного. В итоге «Эпицентр» с 27 очками финишировал в первой части сезона третьим в Группе А. «Прикарпатье» с 15 баллами осталось на пятом месте. «Нива» с 20 баллами стала четвертой и пробилась в «чемпионский раунд».

В Группе Б «Оболонь» выиграла у запорожского «Металлурга» со счетом 2:1. На гол Сада «пивовары» ответили точными ударами Чернова и Груши. В свою очередь, «Скорук» победил «Полтаву» со счетом 2:0 после голов Переборы и Шмыгельского.

Покуражился в матче с «Черниговом» «Кремень». Команда из Кременчуга снова в голевой встрече победила черниговцев со счетом 3:0 благодаря хет-трику 22-летнего форварда Галаты во втором тайме. К слову, Денис с 9 забитыми мячами в активе выиграл гонку голеадоров в Группе Б Первой лиги. Отметим, что в матчах с участием «Кремня» в первой части сезона забивалось больше всего мячей в Первой лиге, а именно 52! В среднем это больше трех голов за матч.

Еще увереннее одержал победу ЛНЗ в матче с «Горняком-Спорт». Черкащане пять раз оставили свои автографы в воротах команды из Горишних Плавней. Голами отличились Долинский и Сторчоус, также хет-трик оформил Иван Тищенко. К слову, автор трех голов с семью точными ударами в активе стал вторым голеадором в осенней части Первой лиги этого сезона.

Что касается турнирного положения, то ЛНЗ с 30 очками выиграл Группу Б, «Оболонь» с 29 баллами стала второй, а «Кремень» с 21 очком расположился на третьей позиции. «Металлург» с 20 баллами стал четвертым.

Таким образом, в «чемпионский раунд» вышли «Полесье», «Карпаты», «Эпицентр», «Нива», «ЛНЗ», «Оболонь», «Кремень» и «Металлург».

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. Группа А. 14-й тур

26 ноября

«Диназ» – «ФСК Мариуполь» – 1:4

Голи: Кос, 87 (с пенальті) – Литовченко, 38, Пентелейчук, 48, 59, Доброхотов, 55.

27 ноября

«Буковина» – «Нива» Т – 0:3

Голи: Козак, 3, 85, Процив, 90+3.

Нереализованный пенальти: Ризнык, 40 («Нива»).

«Карпаты» – «Полесье» – 1:2

Голы: Тарануха, 47 – Янаков, 14, Морозко, 56.

Удаление: Лень, 30 («Карпаты»).

«Эпицентр» – «Прикарпатье» – 2:0

Голы: Буряк, 43, Гирный, 88 (с пенальти).

Турнирная таблица группы А

Первая лига. Группа Б. 14-й тур

26 ноября

«Металлург» З – «Оболонь» – 1:2

Голы: Сад, 13 – Чернов, 36, Груша, 58.

27 ноября

«Скорук» – «Полтава» – 2:0

Голы: Перебора, 45+5, Шмыгельский, 68.

Удаление: Коваленко, 76 («Полтава»).

«Кремень» – «Чернигов» – 3:0

Голы: Галата, 52, 57, 88.

Удаление: Ментей, 90+4 («Чернигов»).

ЛНЗ – «Горняк-Спорт» – 5:0

Голы: Тищенко, 32, 81, 88, Долинский, 45, Сторчоус, 77.

Турнирная таблица группы Б