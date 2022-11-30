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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 30 ноября 2022, 16:38
213
0

Австралия – Дания. Известны стартовые составы на матч ЧМ-2022

Битва за место в плей-офф

30 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 30 ноября 2022, 16:38
213
0
Австралия – Дания. Известны стартовые составы на матч ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Австралии и Дании.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспільного, сайт Суспільне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы

Австралия: Райан, Дегенек, Суттар, Роулес, Бехич, Ирвайн, Муй, Макгри, Леки, Гудвин, Дюк.

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен, Андерсен, А. Кристенсен, Мехле, Хёйбьерг, Йенсен, Сков Ольсен, Эриксен, Линдстрём, Брейтуэйт.

LIVE-трансляція матчу Австралія - Данія на Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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