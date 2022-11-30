В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».

Южная Корея – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

После двух туров Португалия лидирует в группе Н с 6 очками в активе. Южная Корея делит третье-четвертое места с Уругваем, имея в активе по одному баллу.