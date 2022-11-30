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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 13:43 | Обновлено 30 ноября 2022, 13:56
333
0

Александр ЗУБКОВ: «Всегда буду благодарен Реброву»

Хавбек раскрылся, играя под руководством украинского наставника в «Ференцвароше»

30 ноября 2022, 13:43 | Обновлено 30 ноября 2022, 13:56
333
0
Александр ЗУБКОВ: «Всегда буду благодарен Реброву»
ФК Шахтер. Александр Зубков

26-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александр Зубков в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил о своем этапе карьеры в венгерском «Ференцвароше», за который он выступал с 2019 по 2022 год.

– Пока с «Ференцварошем» работал Сергей Ребров, то все было хорошо, все было шикарно. У нас была Лига чемпионов, были достижения в национальном чемпионате. Результаты говорят сами за себя. Да, мы в групповом турнире Лиги чемпионов смогли набрать тогда лишь 1 очко, но ведь это Лига чемпионов. На тот момент нам было очень тяжело претендовать на что-то большее, но команда стремилась к прогрессу, она росла. Можно вспомнить нашу игру в Киеве с «Динамо», когда при 10 градусах мороза была абсолютно равная игра. А ее исход решил один стандарт.

– В целом, от периода выступлений в Венгрии у вас остался осадок?
– Нет, никакого осадка. Я в «Ференцвароше», можно сказать, впервые почувствовал, что такое еврокубки. В первый мой сезон в команде мы хорошо выступили в Лиге Европе. Нам, по-моему, не хватило одного очка, чтобы выйти из группы в 1/16 финала. Затем я почувствовал, что такое Лига чемпионов, где был «Камп Ноу», где были матчи с «Ювентусом» и с «Динамо» Киев. Далее вновь была группа Лиги Европы вместе с «Селтиком» и «Байером». Так что, у меня было три года в еврокубках, был довольно-таки интересный чемпионат Венгрии. Я считаю, что в «Ференцвароше» мне удалось провести хороший этап своей карьеры. Всегда буду благодарен Сергею Станиславовичу [Реброву], что он позвал меня туда. Но сейчас я уже перевернул ту страницу в своей карьере, вернулся домой и вместе с «Шахтером» пишу новую историю клуба, новую историю украинского футбола.

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Источник Sport.ua
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