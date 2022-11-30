Александр ЗУБКОВ: «Пережив такую Лигу чемпионов, хочется добиться большего»

Нападающий донецкого «Шахтера» Александр Зубков дал эксклюзивное интервью Sport.ua. 26-летний уроженец Макеевки рассказал о том, как восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче УПЛ с «Александрией». Кроме этого форвард поделился взглядом на становление нового «Шахтера» под руководством хорвата Игора Йовичевича, а также вспомнил период своей карьеры в венгерском «Ференцвароше» и высказал мнение о будущих матчах с «Ренном» в плей-офф Лиги Европы этого сезона.

«Речь о форсировании моего восстановления не идет»

– Саша, вы травмировались 29 октября в матче с «Александрией». То есть, прошло уже более четырех недель. Как сейчас ваше самочувствие?

– Я почти сразу же после травмы приступил к восстановлению. Первые 2-3 дня к месту повреждения прикладывали лед, мне делали сдавливающие повязки, чтобы локализовать отек и не допустить его распространения. Затем я почти сразу приступил к легким втягивающим занятиям. А последние, наверное, недели две я работаю уже в тренажерном зале. Упражнения постоянно чередуются: где-то нагрузка увеличивается, а где-то уменьшается. Также я уже приступил к легкой беговой работе. Доктора прогнозируют, что в отпуск мне удастся уйти здоровым. Ну, практически здоровым.

– Получается, сыграть вам в оставшихся матчах «Шахтера» в этом календарном году уже вряд ли удастся?

– Да, я в них не сыграю. Мне только что сделали контрольное УЗИ. Оно показало, что в мышце, которая травмирована, образовывается шрам, но он еще не до конца затянулся. Поэтому, речь о моем возвращении на поле в ближайшее время не идет. Как и прогнозировалось первоначально, на восстановление уйдет порядка 4-5 недель.

– Мыслей о форсировании восстановления не было?

– Конечно, нет. Я только-только приступил к легкой беговой работе. Пока не думаю не только о работе с мячом, а и о спринте или беговой работе высокой интенсивности. У меня такая травма, что если ее не вылечить основательно и получить рецидив, то можно выпасть из строя вовсе на два или даже два с половиной месяца. Так что спешить нет никакого смысла. Надо работать и планомерно восстанавливаться день за днем.

– Саша, вы выбыли из строя перед матчем «Шахтера» с «РБ Лейпциг» в группе Лиги чемпионов. Игра завершилась поражением «горняков» со счетом 0:4, которое не позволило команде пробиться в плей-офф турнира, а перейти в плей-офф Лиги Европы. Находите объяснение тому, что именно в той игре случилось с командой?

– Да, игра была важной для «Шахтера». Нам нужно было в ней побеждать, но сделать этого не удалось. Матч, откровенно, не удался – три гола мы забили, по сути, сами себе. Я наблюдал за поединком со стороны, был зрителем. Сам футбол в исполнении ребят мне понравился. Возможно, в чем-то немного не хватало остроты.

Давайте не будем забывать, что на старте Лиги чемпионов в нас верили лишь немногие. Но своей работоспособностью, своим желанием и где-то везением смогли добиться права выйти в евровесну. Были моменты, в которых не везло и нам. Всегда хочется большего. Пережив такую Лигу чемпионов, как была у нас в этом сезоне, хочется не просто ее повторить еще раз, а и добиться большего. Даже в этой лиге можно вспомнить 95 минуту в игре с «Реалом» в Мадриде. Но что уже сейчас на что-то сетовать. Для нынешнего «Шахтера» мы добились хорошего результата. У нас был новый «Шахтер» - украинский, бойцовский. Поэтому, будем двигаться дальше.

«Шахтер» един, сплочен и работает на общий результат»

– Нынешний «Шахтер» достаточно молодой. Насколько молодость мешала команде?

– Я не скажу, что молодость нам хоть как-то мешала. Все ребята серьезно настраивались на Лигу чемпионов, были готовы получить новый опыт и сразу же показать себя. Эмоции чемпионского турнира оказались очень позитивными и памятными. Могу сказать по себе. Для меня нынешняя Лиги чемпионов была второй в карьере, и сейчас есть повышенная мотивация добиться победы в чемпионате Украины, чтобы в новом сезоне вновь была возможность сыграть на этом уровне и вновь пережить эмоции больших и ответственных матчей. Так что молодость «Шахтеру» точно не мешала. Все были запредельно заряжены.

– Вы отметили тот факт, что нынешний «Шахтер» является украинским и очень боевым. Что еще, на ваш взгляд, было козырями нынешней команды?

– Я вижу, что вся команда едина, все сплочены и работают совместно на общий результат. Ни у кого нет никаких обид из-за конкуренции, если он остается вне стартового состава. Можно привести пример Димы Крыськива, который в последних матчах буквально ворвался в основной состав. Поэтому, все работают, все пребывают в отменном тонусе, что очень хорошо для всей команды и благоприятно сказывается на атмосфере в коллективе.

– Летом «Шахтер» пережил кадровую трансформацию – появился новый главный тренер, появились новые игроки, включая вас, кто-то из молодежного состава получил шанс. Что было наиболее сложным для коллектива в период становления?

– Я могу сказать исключительно лишь за себя. В «Шахтер» я приехал на заключительном этапе восстановления после предыдущей травмы. Только начал тренироваться, но случился небольшой рецидив. Мне удалось пройти достаточно продуктивные сборы с «Ференцварошем», но затем из-за повреждения не удалось провести подготовку к сезону в стане «Шахтера». Затем пришлось вливаться в команду, по сути, по ходу. Мою подготовку тогда немного форсировали – мне приходилось тренироваться и понемногу принимать участие в официальных матчах команды в УПЛ. Все было как бы на ходу. Но был отличный результат в игре с «Лейпцигом». Он эмоционально очень сильно поднял команду. Также к «Шахтеру» практически перед самой Лигой чемпионов присоединились Марьян Швед и Лас Траоре. Так что у нас все строилось по ходу, в сжатые сроки. Сейчас можно сказать: здорово, что все получилось именно так. Впереди нас ждут зимние полноценные сборы. Мы сможем набрать необходимые кондиции и продолжим движение вперед.

– Стартовый этап становления нового «Шахтера» уже завершен?

– Я думаю, что этот процесс еще продолжается. В командной игре есть такие моменты, которые сходу нельзя довести до автоматизма. Надо знать не только что-то общее в командной структуре, а и знать сильные качества своих партнеров, которые выходят на поле вместе с тобой, и грамотно использовать их. Поэтому, в этом плане мы еще не до конца раскрыли весь имеющийся у нас потенциал.

«Лучшая игра «Шахтера» осенью – домашняя с «Реалом» в Лиге чемпионов»

– Можете назвать одну или, возможно, несколько игр, в которых «Шахтер» смог максимально полно явить всю тренерскую философию своего наставника Игора Йовичевича?

– Непросто дать однозначный ответ на этот вопрос. Важно понимать, речь идет о матчах в УПЛ или же в Лиге чемпионов. Мы играем по-разному в этих турнирах. Это происходит из-за того, что, не секрет, в Лиге чемпионов совершенно иная сила у соперников, нежели в УПЛ.

Если брать именно Лигу чемпионов, то я бы отметил нашу домашнюю игру с «Реалом» (1:1). Все помнят, что перед этим мы сыграли неудачно в Мадриде, где проиграли 1:2 при большом доминировании соперника. После той игры в Испании Мистер (Игор Йовичевич. – прим. Sport.ua) сразу же сказал, что в следующей игре с «Реалом» дома мы обязательно отберем у него очки. На поле мадридцев мы увидели, что даже у такой команды есть слабые стороны. И мы смогли в ответной игре воплотить в жизни практически все желаемое. Считаю, что в Лиге чемпионов это была наша лучшая игра. Хотя первую встречу с «Лейпцигом» также можно поставить на один уровень с повторной встречей с «Реалом».

Что до матчей в чемпионате Украины, то там было больше игр, в которых нам удавалось демонстрировать тренерскую философию. Мистер постоянно просит нас переворачивать игру из стороны в сторону и постоянно качать соперников. У нас уже есть четкое понимание того, что Мистер требует от нас, что он хочет видеть. Нам остается лишь подтянуть детали в понимании друг друга, о чем я уже упоминал. Тогда игра «Шахтера» будет максимально отточенной.

– «Шахтер» осенью играл в плотном графике: было много игр, которые сопровождались переездами и перелетами. Что помогало выдерживать нагрузки?

– Мне кажется, что эмоции помогали.

– А если коснуться физического аспекта.

– Эмоции и, в целом, психологическое состояние всегда подпитывают и физическую готовность. Влияние позитива очень существенно.

«На «Сантьяго Бернабеу» даже не понял, как смог забить»

– Саша, минувшим летом вы вернулись в «Шахтер», перейдя из венгерского «Ференцвароша». Нет ли сейчас сожаления в том, что так поступили?

– Абсолютно нет. Я выбрал футбол, и очень этому рад.

– В осенней части сезона вы провели за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, забили 4 гола – по два в УПЛ и в Лиге чемпионов. В чемпионском турнире смогли дважды огорчить «Реал» – в Мадриде и в Польше. Это наиболее ценные для вас голы за последнее время?

– Наверное, да. Но, по правде говоря, мне также очень понравился мой первый гол в чемпионате Украины после возвращения в «Шахтер». Я его забил в игре с «Металлистом» (6:1. – прим. Sport.ua).

– А, в целом, вы довольны своей статистикой в осенней части сезона?

– Конечно же, всегда хочется большего. И предпосылки для этого у меня были. Но могу сказать, что показатели нормальные, а хотелось бы большего.

– Гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» – это были сверхэмоции. Или же он оставил совершенно другие воспоминания?

– На самом деле, я сразу и не понял, что такое сделал и что совершил. Наверное, только после матча пришло понимание того, что я смог отличиться голом в ворота «Реала» на его поле. Мой гол получился очень важным в психологическом плане для команды. Это была самая концовка первого тайма. Тогда я играл центрфорварда, к тому моменту уже так набегался, что даже не понял, что забил, и как я смог это сделать. На ту игру смогла приехать моя супруга. Я думал после гола показать ей сердечко, но физических сил тогда уже не было для этого.

– Есть ли для вас приоритеты, где лучше забивать – в УПЛ или в Лиге чемпионов?

– Для меня это не играет большой роли. Я считаю, что футболист должен выходить на поле в каждом матче с желанием принести пользу своей команде. У нападающих ответственность немного выше, ведь от них, по большому счету, зависит результат команды, ей необходимы голы или же ассисты.

«При Реброве в «Ференцвароше» все было хорошо»

– Ваша бывшая команда «Ференцварош», как и «Шахтер», также вышла в европейскую весну. Следите за ее выступлениями?

– Если честно, то не видел ни одного матча команды. Я лишь слежу за ее выступлениями. У меня сохранились хорошие отношения с некоторыми ребятами, которые в ней продолжают свою карьеру. Поэтому, я за них очень рад.

– Когда вы в последнее время играли в Венгрии, в Украине сообщалось, будто у вас есть желание покинуть «Ференцварош». Это соответствовало действительности?

– Пока с «Ференцварошем» работал Сергей Ребров, то все было хорошо, все было шикарно. У нас была Лига чемпионов, были достижения в национальном чемпионате. Результаты говорят сами за себя. Да, мы в групповом турнире Лиги чемпионов смогли набрать тогда лишь 1 очко, но ведь это Лига чемпионов. На тот момент нам было очень тяжело претендовать на что-то большее, но команда стремилась к прогрессу, она росла. Можно вспомнить нашу игру в Киеве с «Динамо», когда при 10 градусах мороза была абсолютно равная игра. А ее исход решил один стандарт.

– В целом, от периода выступлений в Венгрии у вас остался осадок?

– Нет, никакого осадка. Я в «Ференцвароше», можно сказать, впервые почувствовал, что такое еврокубки. В первый мой сезон в команде мы хорошо выступили в Лиге Европе. Нам, по-моему, не хватило одного очка, чтобы выйти из группы в 1/16 финала. Затем я почувствовал, что такое Лига чемпионов, где был «Камп Ноу», где были матчи с «Ювентусом» и с «Динамо» Киев. Далее вновь была группа Лиги Европы вместе с «Селтиком» и «Байером». Так что, у меня было три года в еврокубках, был довольно-таки интересный чемпионат Венгрии. Я считаю, что в «Ференцвароше» мне удалось провести хороший этап своей карьеры. Всегда буду благодарен Сергею Станиславовичу [Реброву], что он позвал меня туда. Но сейчас я уже перевернул ту страницу в своей карьере, вернулся домой и вместе с «Шахтером» пишу новую историю клуба, новую историю украинского футбола.

«До матчей с «Ренном» времени еще достаточно»

– «Шахтер» продолжит писать еврокубковую историю в феврале будущего матчами плей-офф Лиги Европы с «Ренном». Понятно, что до игр воды может утечь еще много. Тем не менее, как оцениваете шансы команды в борьбе с французами?

– Время покажет. Сейчас совершенно не хочется быть каким-то голословным и делать раньше времени какие-то прогнозы. Думаю, на зимних сборах мы будем непосредственно готовиться к этим матчам с «Ренном». Времени у нас еще достаточно. Уверен, информации о сопернике у нас также будет достаточно. Возможно, что-то изменится у «Ренна». Вы правильно сказали, что воды может утечь еще много, поэтому возможны изменения и у нас в составе.

– К сожалению, «Шахтер», как нынче и все украинские клубы в евротурнирах, будет лишен поддержки родных трибун. Как команда будет справляться с этой проблемой? И будет ли это вообще проблемой для «Шахтера»?

– «Шахтер», начиная с 2014 года, не играет на своем стадионе. Наверное, уже не один состав команды просто привык к такому положению вещей. Я надеюсь, что с «Ренном» мы также будем играть в Польше, на «Легии». Украинская диаспора в Польше немаленькая, поэтому будем рассчитывать на ее поддержку. О стадионе «Легии» у нас уже есть хорошие воспоминания, так что нам остается продолжить этот путь и сохранить тенденцию, которая имеется у нас.