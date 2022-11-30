Бразилия сыграет против Камеруна резервным составом

Сборная Бразилии выйдет на поединок заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 резервным составом.

Такое решение принял главный тренер команды Тите, который намерен предоставить отдых лидерам перед матчами плей-офф.

Ожидается, что в стартовом составе «селесао» выйдут следующие игроки: Эдерсон, Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фабиньо, Гимараэс, Антони, Родриго, Жезус, Мартинелли.

В третьем туре группового этапа Бразилия встретится с командой Камеруна. После двух туров подопечные Тите досрочно вышли в 1/8 финала Мундиаля.