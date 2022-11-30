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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 12:49 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:56
917
4

Бразилия сыграет против Камеруна резервным составом

Основа получит отдых перед раундом плей-офф

30 ноября 2022, 12:49 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:56
917
4
Бразилия сыграет против Камеруна резервным составом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии выйдет на поединок заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 резервным составом.

Такое решение принял главный тренер команды Тите, который намерен предоставить отдых лидерам перед матчами плей-офф.

Ожидается, что в стартовом составе «селесао» выйдут следующие игроки: Эдерсон, Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фабиньо, Гимараэс, Антони, Родриго, Жезус, Мартинелли.

В третьем туре группового этапа Бразилия встретится с командой Камеруна. После двух туров подопечные Тите досрочно вышли в 1/8 финала Мундиаля.

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Источник Globoesporte
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Комментарии 4
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Умник
Каждому бы такой резерв
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+2
Andr_Egor
Да такой резерв... С єтим резервом могут  и ЧМ взять. Надо делать как с Жилстроем: Бразилия-1 и Бразилия-2)
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+1
Nazar Palko
Якщо це резерв, то не дивно що Бразилію називають головним фаворитом
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0
PETP0
Думаю, Камеруну легше не стало.
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0
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