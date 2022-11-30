Бразилия сыграет против Камеруна резервным составом
Основа получит отдых перед раундом плей-офф
Сборная Бразилии выйдет на поединок заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 резервным составом.
Такое решение принял главный тренер команды Тите, который намерен предоставить отдых лидерам перед матчами плей-офф.
Ожидается, что в стартовом составе «селесао» выйдут следующие игроки: Эдерсон, Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фабиньо, Гимараэс, Антони, Родриго, Жезус, Мартинелли.
В третьем туре группового этапа Бразилия встретится с командой Камеруна. После двух туров подопечные Тите досрочно вышли в 1/8 финала Мундиаля.
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