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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 12:30 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:37
189
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы могли сыграть лучше»

Защитник сборной Нидерландов – о победе над Катаром

30 ноября 2022, 12:30 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:37
189
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы могли сыграть лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над национальной командой Катара (2:0) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Мы хотели укрепить уверенность в своих силах в этом матче, и я думаю, что нам удалось. Мы знали, что должны работать лучше, особенно после игры с Эквадором. Понятно, что мы больше не можем позволить себе расслабиться.

Сегодня мы могли сыграть лучше, но мы сумели закончить игру без пропущенных мячей. Ощущение, что мы можем и должны по-прежнему работать лучше. Может быть, этот этап турнира нас чему-то научит», - сказал ван Дейк.

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Источник Footmercato
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