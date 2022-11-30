Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы могли сыграть лучше»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над национальной командой Катара (2:0) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Мы хотели укрепить уверенность в своих силах в этом матче, и я думаю, что нам удалось. Мы знали, что должны работать лучше, особенно после игры с Эквадором. Понятно, что мы больше не можем позволить себе расслабиться.

Сегодня мы могли сыграть лучше, но мы сумели закончить игру без пропущенных мячей. Ощущение, что мы можем и должны по-прежнему работать лучше. Может быть, этот этап турнира нас чему-то научит», - сказал ван Дейк.