Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы могли сыграть лучше»
Защитник сборной Нидерландов – о победе над Катаром
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над национальной командой Катара (2:0) в матче группового турнира ЧМ-2022.
«Мы хотели укрепить уверенность в своих силах в этом матче, и я думаю, что нам удалось. Мы знали, что должны работать лучше, особенно после игры с Эквадором. Понятно, что мы больше не можем позволить себе расслабиться.
Сегодня мы могли сыграть лучше, но мы сумели закончить игру без пропущенных мячей. Ощущение, что мы можем и должны по-прежнему работать лучше. Может быть, этот этап турнира нас чему-то научит», - сказал ван Дейк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Мы знаем, за кого болеть