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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 12:11 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:21
92
0

Маркус РЭШФОРД: «Ради таких моментов я играю в футбол»

Форвард сборной Англии – о разгромной победе над Уэльсом

30 ноября 2022, 12:11 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:21
92
0
Маркус РЭШФОРД: «Ради таких моментов я играю в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий национальной сборной Англии Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над Уэльсом (3:0) в матче третьего тура группового раунда чемпиоаната мира, в котором он оформил дубль.

«Это прекрасное чувство. Мы были немного разочарованы в команде после игры с США (0:0). Я думал, что мы могли бы сыграть намного лучше, и единственный способ исправиться – показать хорошую игру в следующем матче. Мне кажется, что нам это удалось.

В первом тайме мы блестяще защищались, мы не давали им никаких возможностей, мы просто убивали игру и использовали свои шансы.

Ради таких моментов я играю в футбол. Самые важные моменты, лучшие моменты, и я действительно счастлив сегодня. Я счастлив, что мы выходим в следующий раунд турнира. У меня все еще большие амбиции в отношении этой команды, и я думаю, что мы можем играть даже лучше, чем сегодня», - сказал Рэшфорд.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет против Сенегала.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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