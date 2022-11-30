Наставник сборной Сенегала: «Хочу посвятить эту победу Садио Мане»
Алиу Сиссе посвятил победу лидеру команды, который не играет в Катаре из-за травмы
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что посвящает успех на Мундиале форварду «Баварии» Садио Мане, который пропускает турнир из-за травмы.
Сборная Сенегала в третьем туре победила Эквадор (2:1) и заняла второе место в группе А, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
«Я бы хотел посвятить эту победу человеку, который делает невероятные вещи для страны. Который, к сожалению, сейчас не с нами в Катаре. Его зовут Садио Мане», - сказал Сиссе.
Напомним, в 1/8 финала Сенегал сыграет со сборной Англии.
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