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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 11:52 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:05
491
0

Наставник сборной Сенегала: «Хочу посвятить эту победу Садио Мане»

Алиу Сиссе посвятил победу лидеру команды, который не играет в Катаре из-за травмы

30 ноября 2022, 11:52 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:05
491
0
Наставник сборной Сенегала: «Хочу посвятить эту победу Садио Мане»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Сиссе

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что посвящает успех на Мундиале форварду «Баварии» Садио Мане, который пропускает турнир из-за травмы.

Сборная Сенегала в третьем туре победила Эквадор (2:1) и заняла второе место в группе А, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Я бы хотел посвятить эту победу человеку, который делает невероятные вещи для страны. Который, к сожалению, сейчас не с нами в Катаре. Его зовут Садио Мане», - сказал Сиссе.

Напомним, в 1/8 финала Сенегал сыграет со сборной Англии.

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Алиу Сиссе Садио Мане ЧМ-2022 по футболу сборная Сенегала по футболу
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Источник Beinsports.com
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