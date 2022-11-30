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Сборная УКРАИНЫ
30 ноября 2022, 10:10 |
993
4

Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины

Есть несколько вариантов развития событий вокруг главного тренера украинской сборной

30 ноября 2022, 10:10 |
993
4
Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
Instagram. Руслан Ротань

Контракт главного тренера сборной Украины Александра Петракова с УАФ истекает 31 декабря, однако это не означает, что 1 января 2023 он перестанет быть коучем национальной команды.

Такая ситуация возможна только в тот момент, когда Сергей Ребров или кто-нибудь другой официально подпишет соглашение с УАФ.

Есть несколько вариантов развития событий вокруг главного тренера украинской сборной:

Первый: Ребров возглавляет команду до марта и готовит ее к гостевому матчу отбора Евро-2024 против Англии, а Петраков отступает.

Второй: Петраков готовит сборную ко встрече с англичанами, а Ребров приходит летом.

Третий: возможно, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань войдет в штаб Реброва. Поэтому Петраков может остаться в национальной сборной Украины до завершения финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 (конец июня-начало июля), а затем возглавить сборную Украины U21.

Четвертый: на матч с Англией сборную Украины может готовить кто-нибудь из будущих помощников Реброва. В таком случае Петракову придется ждать немного больше времени.

Но все эти варианты возможны только по договоренности между Петраковым и главой УАФ Андреем Павелко. У Петракова нет претензий к Павелко, поскольку тот дал ему работу его жизни. Но неизвестно, будет ли Павелко президентом УАФ на момент развития ситуации с тренерами.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Александр Петраков главный тренер Руслан Ротань
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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nivavn
ТА-ТО-ТАКЕ покуріть ще щось, міцніше. Можливо ще збірна пограє у півфіналі у Катарі...
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0
Gargantua
предлагаю вариант Павелко идет в тюрьму и шьет рукавицы, а со сборной разберемся
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0
Александр Чернов
Да ничего Ребров не сделает.Будет тоже самое что Шева с толпой итальянцев работал получая миллионы евро.После того как Шева завалил отбор на чемпионат мира Петраков вытащил работая за копейки по сравнению с левой и без понтов .Тоже самое будет с ребровым .Играть будут также только денег вы качают немеренно 
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-1
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