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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 08:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 08:36
184
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Австралия – Дания

Поединок состоится в среду, 30 ноября

30 ноября 2022, 08:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 08:36
184
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Австралия – Дания
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Австралии и Дании.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Дания.

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Источник Sport.ua
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