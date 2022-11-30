Чемпионат мира30 ноября 2022, 08:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 08:36
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Австралия – Дания
Поединок состоится в среду, 30 ноября
30 ноября 2022, 08:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 08:36
184
0
В среду, 30 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Австралии и Дании.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Дания.
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