Так решили эксперты. В чемпионате Шотландии ввели необычное правило
Профессиональных футболистов ограничат в игре головой
Шотландская футбольная ассоциация (SFA) введет новые правила в своей стране, которые будут запрещать профессиональным футболистам в Шотландии играть головой на тренировках перед матчем и на следующий день после игры.
Такие рекомендации появились после исследования Университета Глазго, которое показало, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от болезней головного мозга. Эксперты считают, что это может быть связано с постоянными ударами головой по мячу.
Сообщается, что клубам также будет предложенно ограничить упражнения, включающие игру головой, до одного занятия в неделю.
Это коснется и детского футбола. В Шотландии уже разработаны правила, которые ограничат игру головой у юношей, а также запретят использование игры головой на тренировках для возрастной группы до 12 лет.
Отметим, что новые правила вводятся после консультаций с 50 профессиональными мужскими и женскими клубами в Шотландии.
К слову, ранее стало известно, что экс-тренер «Шахтера» может возглавить шотландский «Рейнджерс».
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