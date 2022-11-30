Так решили эксперты. В чемпионате Шотландии ввели необычное правило

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) введет новые правила в своей стране, которые будут запрещать профессиональным футболистам в Шотландии играть головой на тренировках перед матчем и на следующий день после игры.

Такие рекомендации появились после исследования Университета Глазго, которое показало, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от болезней головного мозга. Эксперты считают, что это может быть связано с постоянными ударами головой по мячу.

Сообщается, что клубам также будет предложенно ограничить упражнения, включающие игру головой, до одного занятия в неделю.

Это коснется и детского футбола. В Шотландии уже разработаны правила, которые ограничат игру головой у юношей, а также запретят использование игры головой на тренировках для возрастной группы до 12 лет.

Отметим, что новые правила вводятся после консультаций с 50 профессиональными мужскими и женскими клубами в Шотландии.

К слову, ранее стало известно, что экс-тренер «Шахтера» может возглавить шотландский «Рейнджерс».