Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Саудовская Аравия – Мексика

В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе D между сборными Туниса и Франции.

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Игра состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил-Айконик». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.