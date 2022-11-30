Чемпионат мира30 ноября 2022, 07:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Саудовская Аравия – Мексика
Поединок состоится в среду, 30 ноября
30 ноября 2022, 07:10 |
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В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе D между сборными Туниса и Франции.
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Игра состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил-Айконик». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Саудовская Аравия – Мексика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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