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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 07:10 |
142
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Саудовская Аравия – Мексика

Поединок состоится в среду, 30 ноября

30 ноября 2022, 07:10 |
142
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Саудовская Аравия – Мексика
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе D между сборными Туниса и Франции.

Игра состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил-Айконик». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Саудовская Аравия – Мексика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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