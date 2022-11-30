Чемпионат мира30 ноября 2022, 05:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Польша – Аргентина
Поединок состоится в среду, 30 ноября
30 ноября 2022, 05:10 |
239
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В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «974» в городе Доха. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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