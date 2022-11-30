В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.

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Игра пройдет на стадионе «974» в городе Доха. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.