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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Польша – Аргентина
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 05:10 |
239
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Польша – Аргентина

Поединок состоится в среду, 30 ноября

30 ноября 2022, 05:10 |
239
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Польша – Аргентина
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В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «974» в городе Доха. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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