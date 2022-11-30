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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 02:59 | Обновлено 30 ноября 2022, 03:44
117
0

Гарет БЭЙЛ: «Я буду продолжать играть до тех пор, пока могу и пока нужно»

Капитан сборной Уэльса прокомментировал поражение от Англии на ЧМ

30 ноября 2022, 02:59 | Обновлено 30 ноября 2022, 03:44
117
0
Гарет БЭЙЛ: «Я буду продолжать играть до тех пор, пока могу и пока нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение в матче 3-го тура ЧМ-2022 против Англии (0:3) и ответил на вопрос о продолжении карьеры:

«Все разочарованы, но мы гордимся тем, чего достигли, что попали сюда. Мы должны посмотреть, как далеко мы продвинулись, но футбол сложен. Команды проходят через неудачи, мы не оправдали ожиданий. Если бы сказали два года назад, что мы будем на чемпионате мира, мы бы ущипнули себя.

Мы расстроены, хотели бы сыграть лучше, но этого не произошло на турнире. На последних двух Евро мы вышли из группы. Ожидали, что продолжим в том же духе, но футбол так не работает.

Я буду продолжать играть до тех пор, пока могу и пока мне это нужно. У нас стартует квалификация к Евро, которая начинается в марте, и мы поедем снова».

Видеообзор матча Уэльс – Англия – 0:3

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Источник BBC
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