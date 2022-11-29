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29 ноября 2022, 23:48 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:49
431
0

СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»

Элине есть чем заняться и кроме тенниса

29 ноября 2022, 23:48 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:49
431
0
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об очень насищенном вторнике, во время которого ей удалось сделать несколько важных и неотложных дел.

«Очень интересные 24 часа. Все началось с того, что мне вырвали зуб мудрости. А закончилось общением с Президентом Зеленским», – написала Элина в инстаграме.

Ранее Александр Усик сообщил, что вместе с 5 амбассадорами UNITED24 провел встречу с президентом Украины.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.

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United24 Владимир Зеленский Элина Свитолина
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Источник Sport.ua
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