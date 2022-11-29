СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об очень насищенном вторнике, во время которого ей удалось сделать несколько важных и неотложных дел.

«Очень интересные 24 часа. Все началось с того, что мне вырвали зуб мудрости. А закончилось общением с Президентом Зеленским», – написала Элина в инстаграме.

Ранее Александр Усик сообщил, что вместе с 5 амбассадорами UNITED24 провел встречу с президентом Украины.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.