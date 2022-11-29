Чемпионат мира29 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:16
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ФОТО. Как Англия на ЧМ-2022 Уэльс избила
Фотоотчет с матча 3-го тура Уэльс - Англия
29 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:16
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Во вторник, 29 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Англии. Со счетом 3:0 победили родоначальники футбола.
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Уэльс – Англия – 0:3
Рэшфорд (50, 68), Фоден (52)
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