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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:16
473
0

ФОТО. Как Англия на ЧМ-2022 Уэльс избила

Фотоотчет с матча 3-го тура Уэльс - Англия

29 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:16
473
0
ФОТО. Как Англия на ЧМ-2022 Уэльс избила
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Англии. Со счетом 3:0 победили родоначальники футбола.

Уэльс – Англия – 0:3

Рэшфорд (50, 68), Фоден (52)

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Источник Sport.ua
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