ФОТО. Как Англия на ЧМ-2022 Уэльс избила

Во вторник, 29 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Англии. Со счетом 3:0 победили родоначальники футбола.

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Уэльс – Англия – 0:3

Рэшфорд (50, 68), Фоден (52)