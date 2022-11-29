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29 ноября 2022, 23:10 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:12
1149
0

Максим ШАЦКИХ: «До сих пор не могу прийти в себя после чемпионства»

Экс-динамовец привел к чемпионству «Пахтакор»

29 ноября 2022, 23:10 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:12
1149
0
Максим ШАЦКИХ: «До сих пор не могу прийти в себя после чемпионства»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Чемпион Узбекистана в качестве главного тренера «Пахтакора» Максим Шацких рассказал о новых эмоциях, чемпионате мира и кризисе «Динамо».

- Максим, вы неоднократно выигрывали чемпионство в качестве игрока, но впервые – в роли главного тренера. Сравните эмоции и ощущения.
- Победа команды в чемпионате – это не только моя победа, но и всего тренерского штаба, победа всех сотрудников и руководства клуба. Что касается личных ощущений, то скажу откровенно – это достижение намного значимее, чем победы в качестве игрока. Я до сих пор не могу прийти в себя!

- У вас есть возможность следить за чемпионатом Украины?
- Да, стараюсь смотреть и быть в курсе событий в чемпионате Украины. Кризис «Динамо»? Думаю, свою роль сыграла обстановка в стране со всеми вытекающими обстоятельствами. Это влияет на психологию игроков и физическое состояние команды.

- В Катаре в самом разгаре чемпионат мира, следите за этим турниром? Кого считаете фаворитом и почему?
- Мои фавориты – Франция, Бразилия и Испания. Эти команды по уровню подготовки, подбору игроков, индивидуальной и командной игре превосходят соперников. Думаю, «золото» возьмет кто-то из этой тройки.

- С кем из Украины поддерживаете общение и как давно были в Киеве?
- В столице Украины не был с июня прошлого года, но стараюсь поддерживать постоянную связь с друзьями, коллегами по футбольной жизни. Стараюсь быть в курсе событий и всей семьей очень переживаем за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной.

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Источник Footboom
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