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13 ноября 2022, 01:17 |
102
0

Экс-динамовец привел к чемпионству. Пахтакор выиграл чемпионат Узбекистана

Команда Максима Шацких взяла титул

13 ноября 2022, 01:17 |
102
0
Экс-динамовец привел к чемпионству. Пахтакор выиграл чемпионат Узбекистана
ФК Пахтакор

В последнем туре чемпионата Узбекистана «Пахтакор», который возглавляет экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких, обыграл «Бунедкор» со счетом 2:0.

Таким образом, подопечные Шацких на одно очко опередили команду «Навбахор Наманган», став чемпионом Узбекистана. «Пахтакор» 15-й раз стал лучшей командой своей страны. Кроме того, «львы» четвертый раз подряд выигрывали национальное первенство.

Шацких стал главным тренером «Пахтакора» в июле этого года. За узбекистанский клуб также выступает украинский полузащитник Александр Насонов.

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Пахтакор Максим Шацких чемпионат Узбекистана по футболу
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Источник Sport.ua
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