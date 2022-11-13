Экс-динамовец привел к чемпионству. Пахтакор выиграл чемпионат Узбекистана

В последнем туре чемпионата Узбекистана «Пахтакор», который возглавляет экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких, обыграл «Бунедкор» со счетом 2:0.

Таким образом, подопечные Шацких на одно очко опередили команду «Навбахор Наманган», став чемпионом Узбекистана. «Пахтакор» 15-й раз стал лучшей командой своей страны. Кроме того, «львы» четвертый раз подряд выигрывали национальное первенство.

Шацких стал главным тренером «Пахтакора» в июле этого года. За узбекистанский клуб также выступает украинский полузащитник Александр Насонов.