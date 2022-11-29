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Чемпионат Европы
29 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:06
279
0

Француженку Фраппар ждет новая историческая миссия

Судья из Франции вновь войдет в историю

29 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:06
279
0
Француженку Фраппар ждет новая историческая миссия
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефани Фраппар

Стефани Фраппар назначена главным арбитром матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики. Таким образом, она станет первой женщиной-арбитром в поединках мужского мундиаля.

Помогать Стефани будут Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Четвертым рефери будет Саид Мартинес из Гондураса.

Ранее Фраппар выполняла роль четвертого судьи на матче Мексики и Польши, что также стало историческим достижением.

Матч Германии и Коста-Рики состоится 1 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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