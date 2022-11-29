Француженку Фраппар ждет новая историческая миссия

Стефани Фраппар назначена главным арбитром матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики. Таким образом, она станет первой женщиной-арбитром в поединках мужского мундиаля.

Помогать Стефани будут Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Четвертым рефери будет Саид Мартинес из Гондураса.

Ранее Фраппар выполняла роль четвертого судьи на матче Мексики и Польши, что также стало историческим достижением.

Матч Германии и Коста-Рики состоится 1 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.