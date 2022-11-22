Стефани Фраппар – первая женщина-арбитр в истории чемпионатов мира
38-летняя француженка оставила свой след в истории
Стефани Фраппар из Франции стала первой женщиной-арбитром на поле чемпионата мира по футбол.
38-летняя уроженка муниципалитета Ле-Плесси-Бушар работает на матче первого тура группового этапа Мексика – Польша в качестве четвертого арбитра.
Также в Катаре присутствуют еще две женщины-арбитра. Это 36-летняя японка Йосими Ямасита и 33-летняя Салима Мукасанга из Руанды.
Отметим, что известный украинский арбитр Катерина Монзуль не поехала на чемпионат мира.
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