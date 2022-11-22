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  4. Стефани Фраппар – первая женщина-арбитр в истории чемпионатов мира
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:54
659
0

Стефани Фраппар – первая женщина-арбитр в истории чемпионатов мира

38-летняя француженка оставила свой след в истории

22 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:54
659
0
Стефани Фраппар – первая женщина-арбитр в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефани Фраппар

Стефани Фраппар из Франции стала первой женщиной-арбитром на поле чемпионата мира по футбол.

38-летняя уроженка муниципалитета Ле-Плесси-Бушар работает на матче первого тура группового этапа Мексика – Польша в качестве четвертого арбитра.

Также в Катаре присутствуют еще две женщины-арбитра. Это 36-летняя японка Йосими Ямасита и 33-летняя Салима Мукасанга из Руанды.

Отметим, что известный украинский арбитр Катерина Монзуль не поехала на чемпионат мира.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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Источник Sport.ua
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