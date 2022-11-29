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  4. Гимн Ирана освистали перед матчем ЧМ-2022 со сборной США
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 21:31 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:35
1837
1

Гимн Ирана освистали перед матчем ЧМ-2022 со сборной США

Болельщики выразили свое недовольство

29 ноября 2022, 21:31 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:35
1837
1
Гимн Ирана освистали перед матчем ЧМ-2022 со сборной США
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана

Перед началом встречи группового турнира чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и США по традиции были исполнены национальные гимны стран.

Во время исполнения гимна Ирана с трибун стадиона был слышен сильный свист в исполнении находившихся там болельщиков.

Игра Иран – США проходит на поле стадиона «Эль-Тумама» в Дохе.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Освістан? Навіть Google translate так не перекладе ))
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