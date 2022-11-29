Гимн Ирана освистали перед матчем ЧМ-2022 со сборной США

Перед началом встречи группового турнира чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и США по традиции были исполнены национальные гимны стран.

Во время исполнения гимна Ирана с трибун стадиона был слышен сильный свист в исполнении находившихся там болельщиков.

Игра Иран – США проходит на поле стадиона «Эль-Тумама» в Дохе.