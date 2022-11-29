Чемпионат мира29 ноября 2022, 21:31 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:35
1837
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Гимн Ирана освистали перед матчем ЧМ-2022 со сборной США
Болельщики выразили свое недовольство
29 ноября 2022, 21:31 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:35
1837
1
Перед началом встречи группового турнира чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и США по традиции были исполнены национальные гимны стран.
Во время исполнения гимна Ирана с трибун стадиона был слышен сильный свист в исполнении находившихся там болельщиков.
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Игра Иран – США проходит на поле стадиона «Эль-Тумама» в Дохе.
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